ФОТО. Стаховский и Цуренко стали гостями вечера бокса в Киеве

Украинские теннисисты пришли на дебютный вечер промоутерской компании «U Lions Boxing Promotion».

  • 15.12.2020 17:55
  • 160 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Стаховский и Цуренко стали гостями вечера бокса в Киеве
© Инстаграм Сергея Стаховского

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Леся Цуренко побывали на первом шоу от промоутерской компании «U Lions Boxing Promotion».
 
Цуренко следила за перипетиями на ринге в прошлую субботу, а Сергей Стаховский приехал лично поздравить с победой Владислава Сиренко, с которым ранее успел потренироваться.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    alvesh
      alvesh, 15.12.2020 18:03
    0
    Жалко, что Сиренко проиграл
    Ссылка
    alvesh
      alvesh, 15.12.2020 18:03
    0
    Жалко, что Сиренко проиграл
    Ссылка
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