ФОТО. Стаховский и Цуренко стали гостями вечера бокса в Киеве

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Леся Цуренко побывали на первом шоу от промоутерской компании «U Lions Boxing Promotion».
Цуренко следила за перипетиями на ринге в прошлую субботу, а Сергей Стаховский приехал лично поздравить с победой Владислава Сиренко, с которым ранее успел потренироваться.
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