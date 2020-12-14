Дарья Снигур – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Сельва-ди-Валь-Гардена

  • 14.12.2020 14:52
  • 622 просмотра
  • 1 комментарий
Дарья Снигур – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Дарья Снигур

В понедельник, 14 ноября, украинская теннисистка Дарья Снигур (№221 WTA) стартует  на 25-тысячнике ITF в Италии.

В первом матче украинка сыграет против Юле Нимайер из Германии (№263 WTA). 

Начало матча в 14:40 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 14.12.2020 15:51
    +1
    Навіщо ви викладаєте лінки, які працюють лише через застарілий й майже вмерлий Adobe Flash Player? Windows 10 їх блокує.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 14.12.2020 15:51
    +1
    Навіщо ви викладаєте лінки, які працюють лише через застарілий й майже вмерлий Adobe Flash Player? Windows 10 їх блокує.
    Ссылка
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