Дарья Снигур – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 14 ноября, украинская теннисистка Дарья Снигур (№221 WTA) стартует на 25-тысячнике ITF в Италии.
В первом матче украинка сыграет против Юле Нимайер из Германии (№263 WTA).
Начало матча в 14:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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