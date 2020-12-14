Марта Костюк – Нурия Паррисас-Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Сельва-ди-Валь-Гардена

  • 14.12.2020 14:45
  • 1509 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк – Нурия Паррисас-Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Марта Костюк

В понедельник, 14 ноября, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) стартует  на 25-тысячнике ITF в Италии.

В первом матче украинка, посеянная под первым номером, сыграет против Нурии Паррисас-Диас из Испании (№223 WTA). 

Начало матча в 14:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Timur24
      Timur24, 14.12.2020 16:13
    +1
    никовіліст, 14.12.2020 15:51
    Навіщо ви викладаєте лінки, які працюють лише через застарілий й майже вмерлий Adobe Flash Player? Windows 10 їх блокує.
    нажаль ця транслція тільки так була доступна всюда
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 14.12.2020 15:51
    +1
    Навіщо ви викладаєте лінки, які працюють лише через застарілий й майже вмерлий Adobe Flash Player? Windows 10 їх блокує.
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 14.12.2020 16:13
    +1
    никовіліст, 14.12.2020 15:51
    Навіщо ви викладаєте лінки, які працюють лише через застарілий й майже вмерлий Adobe Flash Player? Windows 10 їх блокує.
    нажаль ця транслція тільки так була доступна всюда
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 14.12.2020 15:51
    +1
    Навіщо ви викладаєте лінки, які працюють лише через застарілий й майже вмерлий Adobe Flash Player? Windows 10 їх блокує.
    Ссылка
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