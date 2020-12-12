Кравченко дошел до полуфинала на турнире ITF в Турции

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№626) дошел до полуфинала турнира ITF M15 в Турции.



В матче за выход в финал 20-летний украинец, который стартовал в квалификации, не смог навязать серьезной борьбы Нерману Фатичу из Боснии и Герцеговины (№387), который посеян на соревнованиях под седьмым номером.



Анталья. Полуфинал

Георгий Кравченко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – 2:6, 1:6



Отметим, что это первый выход в полуфинал для Кравченко в текущем сезоне.