Илья МАРЧЕНКО: «Не понял, почему столько радости на лицах у Шахтера»

Украинский теннисист Илья Марченко и болельщик «Шахтера» прокомментировал ничейный исход в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0), который позволил «горнякам» попасть в Лигу Европы.

«Не понял только, почему столько радости на лицах у «Шахтера». Ну да, выстояли, попали в Лигу Европы. Но могли же выйти... И шансы были, особенно в конце, когда вратарь из ворот ушел... Печаль», – написал Марченко в твиттере.