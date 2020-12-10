Илья МАРЧЕНКО: «Не понял, почему столько радости на лицах у Шахтера»

Украинский теннисист верил в победу любимого клуба

  • 10.12.2020 00:19
  • 3730 просмотров
  • 23 комментария
Илья МАРЧЕНКО: «Не понял, почему столько радости на лицах у Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Украинский теннисист Илья Марченко и болельщик «Шахтера» прокомментировал ничейный исход в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0), который позволил «горнякам» попасть в Лигу Европы.

«Не понял только, почему столько радости на лицах у «Шахтера». Ну да, выстояли, попали в Лигу Европы. Но могли же выйти... И шансы были, особенно в конце, когда вратарь из ворот ушел... Печаль», – написал Марченко в твиттере.

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Источник — Twitter

(28 голосов)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 10.12.2020 01:06
    0
    Поручик Ржевский, 10.12.2020 00:27
    После жеребьёвки Шахту отправили на 4 место с 1-2 очками в таблице.
    Ні, після жеребкування всі експерти говорили що Реал з Інтером фаворити, а шахта і гладбах розіграють 3-тє місце. А воно ось як виявилося Інтер вже другий сезон пролітає повз ЛЧ, а цьогоріч навіть в весняну ЛЄ не вийшов.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 10.12.2020 01:00
    +1
    you.me.owls from space, 10.12.2020 00:28
    Читаю сейчас зарубежные форумы, никто не понимат, почему Шахтер вместо попытки выйти в ЛЧ, решил тянуть время чтобы выйти в ЛЕ. Такая позиция вызывает когнитивный диссонанс.
    Вообще то Шахтёр пытался выиграть этот матч. Второй тайм пересмотри. Но когда дело уже дошло до последних минут, тут Интер никак не мог обороняться и ринулся в атаку, их как не крути эта ничья больше не устраивала.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 10.12.2020 00:59
    -1
    bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    Шахта набрала 8 очков в группе, в которой каждая команда, может либо дать фору либо соперничать на равных с 90 процентов команд, вышедших в плейофф.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 10.12.2020 00:58
    0
    bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    Вот это ты дурачёк. Шахтёр бы вышел из группы с первого места и тогда там целый ряд команд мог попасться с которыми Шахта вполне могла потягаться за 1/4.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 10.12.2020 00:56
    0
    Напоминает мне ситуацию с Зарёй в конце сезона, когда ничья их выводило в группу ле с 3 места, но если бы поборолись за победу и забили Десне, отправились бы в лигу чемпионов.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 10.12.2020 00:51
    -1
    you.me.owls from space, 10.12.2020 00:28
    Читаю сейчас зарубежные форумы, никто не понимат, почему Шахтер вместо попытки выйти в ЛЧ, решил тянуть время чтобы выйти в ЛЕ. Такая позиция вызывает когнитивный диссонанс.
    Кидай ссылку, сейчас объясним почему
    Ссылка
    Soyer
    online
      Soyer, 10.12.2020 00:50
    -1
    Эксперты подъехали
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 10.12.2020 00:46
    0
    bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    В каком смысле лучше? Если в финансовом, то очень сомневаюсь: победа + проход в 1/8 ЛЧ это сходу 12 лямов $. В ЛЕ такие деньги не так просто будет заработать...
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 10.12.2020 00:43
    +3
    Maccceo Plex Plex, 10.12.2020 00:31
    А что еще от неизвестного дыpkофана ждать?)) какой клуб, такие и фанаты)) Вчера на лицах (недо) футболистов дырковсосклуба радости было столько, что сложилось мнение что они мансити в финале обыграли))
    Это про Марченко, что ли, коренного дончанина? Закусывать надо.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    0
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.12.2020 00:33
    +1
    О понесло остапа махать руками по воздуху после драки .)
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 10.12.2020 00:33
    -2
    Ты ещё не понял? Отомстили интеру за поражение 5:0
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 10.12.2020 00:31
    -6
    А что еще от неизвестного дыpkофана ждать?)) какой клуб, такие и фанаты)) Вчера на лицах (недо) футболистов дырковсосклуба радости было столько, что сложилось мнение что они мансити в финале обыграли))
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 10.12.2020 00:31
    -2
    SanyaPOL, 10.12.2020 00:27
    Марченко? А це хто?
    Гонятель мух по зеленой травке и иногда на грунте
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.12.2020 00:31
    +2
    you.me.owls from space, 10.12.2020 00:28
    Читаю сейчас зарубежные форумы, никто не понимат, почему Шахтер вместо попытки выйти в ЛЧ, решил тянуть время чтобы выйти в ЛЕ. Такая позиция вызывает когнитивный диссонанс.
    Потому что Шахта помнит 0:5 от Интера. Недавно было.
    Поэтому уходили малыми силами в атаку.
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 10.12.2020 00:28
    -4
    Читаю сейчас зарубежные форумы, никто не понимат, почему Шахтер вместо попытки выйти в ЛЧ, решил тянуть время чтобы выйти в ЛЕ. Такая позиция вызывает когнитивный диссонанс.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 10.12.2020 00:27
    -2
    Марченко? А це хто?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.12.2020 00:27
    +7
    После жеребьёвки Шахту отправили на 4 место с 1-2 очками в таблице.
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 10.12.2020 00:25
    +2
    Лучше бы ты так играл!как заливаешь.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 10.12.2020 00:24
    +2
    Грай теніс. Здобудь хоть якісь перемоги, щоб щось казати іншим особливо таким спортсменами.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.12.2020 00:27
    +7
    После жеребьёвки Шахту отправили на 4 место с 1-2 очками в таблице.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 10.12.2020 00:24
    +5
    Грай теніс. Здобудь хоть якісь перемоги, щоб щось казати іншим особливо таким спортсменами.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.12.2020 00:22
    +5
    Играй в свой пинг-понг
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 10.12.2020 00:43
    +3
    Maccceo Plex Plex, 10.12.2020 00:31
    А что еще от неизвестного дыpkофана ждать?)) какой клуб, такие и фанаты)) Вчера на лицах (недо) футболистов дырковсосклуба радости было столько, что сложилось мнение что они мансити в финале обыграли))
    Это про Марченко, что ли, коренного дончанина? Закусывать надо.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.12.2020 00:31
    +2
    you.me.owls from space, 10.12.2020 00:28
    Читаю сейчас зарубежные форумы, никто не понимат, почему Шахтер вместо попытки выйти в ЛЧ, решил тянуть время чтобы выйти в ЛЕ. Такая позиция вызывает когнитивный диссонанс.
    Потому что Шахта помнит 0:5 от Интера. Недавно было.
    Поэтому уходили малыми силами в атаку.
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 10.12.2020 00:25
    +2
    Лучше бы ты так играл!как заливаешь.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 10.12.2020 00:24
    +2
    Грай теніс. Здобудь хоть якісь перемоги, щоб щось казати іншим особливо таким спортсменами.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.12.2020 00:23
    +2
    Могли выйти а могли и пролететь. Лучше синица...
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    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 10.12.2020 01:00
    +1
    you.me.owls from space, 10.12.2020 00:28
    Читаю сейчас зарубежные форумы, никто не понимат, почему Шахтер вместо попытки выйти в ЛЧ, решил тянуть время чтобы выйти в ЛЕ. Такая позиция вызывает когнитивный диссонанс.
    Вообще то Шахтёр пытался выиграть этот матч. Второй тайм пересмотри. Но когда дело уже дошло до последних минут, тут Интер никак не мог обороняться и ринулся в атаку, их как не крути эта ничья больше не устраивала.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 10.12.2020 00:33
    +1
    О понесло остапа махать руками по воздуху после драки .)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 10.12.2020 01:06
    0
    Поручик Ржевский, 10.12.2020 00:27
    После жеребьёвки Шахту отправили на 4 место с 1-2 очками в таблице.
    Ні, після жеребкування всі експерти говорили що Реал з Інтером фаворити, а шахта і гладбах розіграють 3-тє місце. А воно ось як виявилося Інтер вже другий сезон пролітає повз ЛЧ, а цьогоріч навіть в весняну ЛЄ не вийшов.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 10.12.2020 00:58
    0
    bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    Вот это ты дурачёк. Шахтёр бы вышел из группы с первого места и тогда там целый ряд команд мог попасться с которыми Шахта вполне могла потягаться за 1/4.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 10.12.2020 00:56
    0
    Напоминает мне ситуацию с Зарёй в конце сезона, когда ничья их выводило в группу ле с 3 места, но если бы поборолись за победу и забили Десне, отправились бы в лигу чемпионов.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 10.12.2020 00:46
    0
    bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    В каком смысле лучше? Если в финансовом, то очень сомневаюсь: победа + проход в 1/8 ЛЧ это сходу 12 лямов $. В ЛЕ такие деньги не так просто будет заработать...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 10.12.2020 00:33
    0
    я бы даже сказал что лучше попасть в ЛЕ, чем отлететь сразу без шансов в 1/8 ЛЧ.
    Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
    Ссылка
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