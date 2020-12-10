Илья МАРЧЕНКО: «Не понял, почему столько радости на лицах у Шахтера»

Украинский теннисист Илья Марченко и болельщик «Шахтера» прокомментировал ничейный исход в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0), который позволил «горнякам» попасть в Лигу Европы.
«Не понял только, почему столько радости на лицах у «Шахтера». Ну да, выстояли, попали в Лигу Европы. Но могли же выйти... И шансы были, особенно в конце, когда вратарь из ворот ушел... Печаль», – написал Марченко в твиттере.
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Источник — Twitter
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Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
Поэтому уходили малыми силами в атаку.
Поэтому уходили малыми силами в атаку.
Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
Нашим клубам вопще в поей офф ЛЧ пока что делать нечего. Идеальный расклад попадать в группу, а из нее в плей офф ЛЕ.
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