ВИДЕО. Эпичные зарубы. Десять лучших матчей ATP в сезоне

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала ролик, в котором собрала лучшие моменты из десяти самых эпичных матчей сезоне-2020.
Лучшие встречи, конечно же, не обошлись без участия первого номера рейтинга Новака Джоковича.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ATP Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.