ВИДЕО. Стаховский и Молчанов вместе готовятся к сезону

Сейчас у теннисистов в разгаре межсезонье. Однако период отпусков уже закончился, и игроки начали подготовку к новому сезону.
Украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов готовятся к сезону вместе в тренажерном зале:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.