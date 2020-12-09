ВИДЕО. Стаховский и Молчанов вместе готовятся к сезону

Тренировка украинских теннисистов

  • 09.12.2020 16:13
  • 198 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Стаховский и Молчанов вместе готовятся к сезону
© ATP Challenger. Сергей Стаховский

Сейчас у теннисистов в разгаре межсезонье. Однако период отпусков уже закончился, и игроки начали подготовку к новому сезону.

Украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов готовятся к сезону вместе в тренажерном зале:

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(2 голоса)

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Комментарии
    syrkis-shybkis
      syrkis-shybkis, 09.12.2020 16:30
    +1
    К пенсии уже пора готовиться,а не к сезону..
    Ссылка
    syrkis-shybkis
      syrkis-shybkis, 09.12.2020 16:30
    +1
    К пенсии уже пора готовиться,а не к сезону..
    Ссылка
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