Рейтинг ATP. Калениченко поднялся на 17 позиций, Урсу – на 63

В концовке сезона большинство теннисистов либо отдыхает, либо проводит предсезонную подготовку к новым стартам. И только на турнирах ITF продолжается борьба, поэтому изменения если и происходят, то очень незначительные и очень глубоко в рейтинге.



В новой редакции среди украинцев стоит отметить Данила Калениченко, которому дошли очки за полуфинал 15-тысячника в Братиславе, который состоялся в конце ноября. Вадим Урсу, который проиграл Калениченко в 1/4 финала, добавив +63 позиции. Также немного поднялся Юрий Джавакян. У остальных – изменения незначительные.



Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

Первая десятка осталась без изменений.



Топ-10 рейтинга ATP