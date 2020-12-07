Рейтинг ATP. Калениченко поднялся на 17 позиций, Урсу – на 63

В концовке сезона большинство теннисистов либо отдыхает, либо проводит предсезонную подготовку к новым стартам. И только на турнирах ITF продолжается борьба, поэтому изменения если и происходят, то очень незначительные и очень глубоко в рейтинге.
В новой редакции среди украинцев стоит отметить Данила Калениченко, которому дошли очки за полуфинал 15-тысячника в Братиславе, который состоялся в конце ноября. Вадим Урсу, который проиграл Калениченко в 1/4 финала, добавив +63 позиции. Также немного поднялся Юрий Джавакян. У остальных – изменения незначительные.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
Первая десятка осталась без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Источник — Sport.ua
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