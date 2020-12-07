Рейтинг ATP. Калениченко поднялся на 17 позиций, Урсу – на 63

Украинцы продолжают выступать на турнирах ITF

  • 07.12.2020 09:44
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Рейтинг ATP. Калениченко поднялся на 17 позиций, Урсу – на 63
© ITF. Данил Калениченко

В концовке сезона большинство теннисистов либо отдыхает, либо проводит предсезонную подготовку к новым стартам. И только на турнирах ITF продолжается борьба, поэтому изменения если и происходят, то очень незначительные и очень глубоко в рейтинге.
 
В новой редакции среди украинцев стоит отметить Данила Калениченко, которому дошли очки за полуфинал 15-тысячника в Братиславе, который состоялся в конце ноября. Вадим Урсу, который проиграл Калениченко в 1/4 финала, добавив +63 позиции. Также немного поднялся Юрий Джавакян. У остальных – изменения незначительные.
 
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

Первая десятка осталась без изменений.
 
Топ-10 рейтинга ATP

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Источник — Sport.ua

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