У американской теннисистки обнаружили рак кожи

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл сообщила о том, что у нее второй раз диагностировал рак кожи.



Впервые это случилось в 2014 году. Тогда Мэдисон заметила пятно на внутренней стороне колена и обратилась к дерматологу. Через несколько недель ей поставили диагноз, а затем прооперировали. Мэдисон вернулась на корт уже зимой, выступив на Australian Open.