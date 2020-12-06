У американской теннисистки обнаружили рак кожи

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл сообщила о том, что у нее второй раз диагностировал рак кожи.
Впервые это случилось в 2014 году. Тогда Мэдисон заметила пятно на внутренней стороне колена и обратилась к дерматологу. Через несколько недель ей поставили диагноз, а затем прооперировали. Мэдисон вернулась на корт уже зимой, выступив на Australian Open.
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Источник — Большой теннис Украины
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