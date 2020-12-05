ФОТО. Свитолина отправилась на Тенерифе

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к новому сезону на Тенерифе.
«Поездка на Тенерифе: ожидания vs. реальность», — прокомментировала Элина свежее фото.
Свитолина завершила минувший сезон на 5-м месте в рейтинге WTA.
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Источник — Instagram
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