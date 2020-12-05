ФОТО. Свитолина отправилась на Тенерифе

Украинская теннисистка готовится к новому сезону

  • 05.12.2020 15:40
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина отправилась на Тенерифе
© Instagram. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к новому сезону на Тенерифе.

«Поездка на Тенерифе: ожидания vs. реальность», — прокомментировала Элина свежее фото.

Свитолина завершила минувший сезон на 5-м месте в рейтинге WTA.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 05.12.2020 15:57
    -1
    На хуерифе най бы поехала
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