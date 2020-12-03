Анталья. Лопатецкая вышла в четвертьфинал

Сегодня Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в турецкой Анталье встречалась с квалифаером Аней Вильдгрубер. Вторая сеяная украинка обыграла немецкую теннисистку в трех сетах и вышла в своей первый четвертьфинал в 2020 году.
2-й раунд
Дарья Лопатецкая (Украина) – Аня Вильдгрубер (Германия) – 4:6, 6:1, 6:4
В четвертьфинале соперницей Лопатецкой станет турецкая теннисистка Ипек Оз.
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Источник — Sport.ua
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