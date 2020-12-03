Анталья. Лопатецкая вышла в четвертьфинал

Для украинки это первый четвертьфинал в 2020 году

  • 03.12.2020 19:20
  • 240 просмотров
  • 1 комментарий
Анталья. Лопатецкая вышла в четвертьфинал
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Сегодня Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в турецкой Анталье встречалась с квалифаером Аней Вильдгрубер. Вторая сеяная украинка обыграла немецкую теннисистку в трех сетах и вышла в своей первый четвертьфинал в 2020 году.

2-й раунд

Дарья Лопатецкая (Украина) – Аня Вильдгрубер (Германия) – 4:6, 6:1, 6:4

В четвертьфинале соперницей Лопатецкой станет турецкая теннисистка Ипек Оз.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 03.12.2020 19:50
    0
    Очень жаль Дашу, если б не та злополучная травма...
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 03.12.2020 19:50
    0
    Очень жаль Дашу, если б не та злополучная травма...
    Ссылка
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