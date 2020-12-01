Виталий Сачко проиграл на старте турнира в Бразилии

Украинский теннисист Виталий Сачко неудачно начал турнир в бразильском Кампинасе, потерпев поражение в первом раунде грунтового соревнования Campeonato Internacional de Tenis.
Сачко в трех сетах проиграл аргентинцу Ренцо Оливо - 7-6(3), 0-6, 4-6.
Теннисисты провели на корте 2,5 часа.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.