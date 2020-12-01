Испанский теннисист получил 8-летний бан за участие в договорных матчах

Испанский теннисист Энрике Лопес-Перес дисквалифицирован на восемь лет и оштрафован на 25 тысяч долларов за договорные матчи.



Бывшая 154-я ракетка мира получил бан за за участие в договорных играх на 3 турнирах в 2017 году (еще 2 случая не были доказаны). Отметим, что 29-летний теннисист был временно отстранен от выступлений еще с декабря прошлого года.



Дисциплинарное дело было рассмотрено известным специалистом по борьбе с коррупцией Ричардом Маклареном, который известен как глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.