Испанский теннисист получил 8-летний бан за участие в договорных матчах

Бывшая 154-я ракетка мира Энрике Лопес-Перес вряд ли вернется на корт

  • 01.12.2020 16:45
  • 546 просмотров
  • 1 комментарий
Испанский теннисист получил 8-летний бан за участие в договорных матчах
© ATP. Энрике Лопес-Перес

Испанский теннисист Энрике Лопес-Перес дисквалифицирован на восемь лет и оштрафован на 25 тысяч долларов за договорные матчи. 
 
Бывшая 154-я ракетка мира получил бан за за участие в договорных играх на 3 турнирах в 2017 году (еще 2 случая не были доказаны). Отметим, что 29-летний теннисист был временно отстранен от выступлений еще с декабря прошлого года.
 
Дисциплинарное дело было рассмотрено известным специалистом по борьбе с коррупцией Ричардом Маклареном, который известен как глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.

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Источник — Tennis Integrity Unit

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 01.12.2020 17:30
    0
    Не фартануло хлопцю, а як починав...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 01.12.2020 17:30
    0
    Не фартануло хлопцю, а як починав...
    Ссылка
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