Виталий Сачко – Ренцо Оливо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 1 декабря, украинский теннисист Виталий Сачко (№400 ATP) начнет борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Кампинасе (Бразилия).
В первом круге украинец сразится против аргентинца Ренцо Оливо (№216 ATP).
Встреча состоится вторым запуском после матча Карбаллес Баена – Ортега Ольмедо. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель встречи сразится против третьего сеяного Факундо Багниса из Аргентины.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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