Виталий Сачко – Ренцо Оливо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Лиме

  • 01.12.2020 13:40
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Виталий Сачко – Ренцо Оливо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Во вторник, 1 декабря, украинский теннисист Виталий Сачко (№400 ATP) начнет борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Кампинасе (Бразилия).
 
В первом круге украинец сразится против аргентинца Ренцо Оливо (№216 ATP).
 
Встреча состоится вторым запуском после матча Карбаллес Баена – Ортега Ольмедо. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
В следующем раунде победитель встречи сразится против третьего сеяного Факундо Багниса из Аргентины.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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