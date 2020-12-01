Виталий Сачко – Ренцо Оливо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 1 декабря, украинский теннисист Виталий Сачко (№400 ATP) начнет борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Кампинасе (Бразилия).



В первом круге украинец сразится против аргентинца Ренцо Оливо (№216 ATP).



Встреча состоится вторым запуском после матча Карбаллес Баена – Ортега Ольмедо. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель встречи сразится против третьего сеяного Факундо Багниса из Аргентины.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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