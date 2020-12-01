Элина СВИТОЛИНА: «Доброта дает надежду»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о важности доброты.

«Доброта дает надежду тем, кто думает, что они одни в этом мире», — написала Свитолина в честь Щедрого вторника. Щедрый вторник — всемирный день добрых дел, который отмечается ежегодно в первый вторник после Дня благодарения. В этот день миллионы людей, тысячи коммерческих и некоммерческих организаций становятся частью благотворительного движения.

Свитолина завершила минувший сезон на 5-м месте в рейтинге WTA.