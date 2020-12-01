Элина СВИТОЛИНА: «Доброта дает надежду»

Украинская теннисистка принимает участие в Щедром вторнике

  • 01.12.2020 11:45
  • 396 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Доброта дает надежду»
© Instagram. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о важности доброты.

«Доброта дает надежду тем, кто думает, что они одни в этом мире», — написала Свитолина в честь Щедрого вторника. Щедрый вторник — всемирный день добрых дел, который отмечается ежегодно в первый вторник после Дня благодарения. В этот день миллионы людей, тысячи коммерческих и некоммерческих организаций становятся частью благотворительного движения.

Свитолина завершила минувший сезон на 5-м месте в рейтинге WTA.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности