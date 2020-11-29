Ястремская улетела на предсезонный сбор в Дубай

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начинает подготовку к новому сезону.
20-летняя теннисистка сообщила, что улетела в Дубай, именно там и пройдет ее предсезонная подготовка.
Напомним, Даяна завершила сезон на 29-й строчке в рейтинге WTA, хотя начинала на 22-й.
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Источник — Sport.ua
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