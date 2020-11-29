Ястремская улетела на предсезонный сбор в Дубай

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начинает подготовку к новому сезону.



20-летняя теннисистка сообщила, что улетела в Дубай, именно там и пройдет ее предсезонная подготовка.



Напомним, Даяна завершила сезон на 29-й строчке в рейтинге WTA, хотя начинала на 22-й.