Лима. Украинский теннисист Сачко уступил в финале парного разряда

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил в финальном матче парного разряда в рамках грунтового челленджера в Лиме.



В матче за титул украинец в дуэте с Коллином Альтамарино из США противостояли испанской паре Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья.

Испанцам понадобилось два сета для победы в турнире.

Lima Challenger Copa Claro 2020 (Лима, Перу). Финал.

Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья (Испания) - Коллин Альтамарино / Виталий Сачко (США / Украина) - 6:3, 6:4