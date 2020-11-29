Лима. Украинский теннисист Сачко уступил в финале парного разряда

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил в финальном матче парного разряда в рамках грунтового челленджера в Лиме.
В матче за титул украинец в дуэте с Коллином Альтамарино из США противостояли испанской паре Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья.
Испанцам понадобилось два сета для победы в турнире.
Lima Challenger Copa Claro 2020 (Лима, Перу). Финал.
Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья (Испания) - Коллин Альтамарино / Виталий Сачко (США / Украина) - 6:3, 6:4
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Источник — Sport.ua
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