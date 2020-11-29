Лима. Украинский теннисист Сачко уступил в финале парного разряда

Виталий Сачко и Коллин Альтамарино уступили испанской паре

  • 29.11.2020 01:26
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Лима. Украинский теннисист Сачко уступил в финале парного разряда
© Lima Challenger Copa Claro. Коллин Альтамарино и Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко уступил в финальном матче парного разряда в рамках грунтового челленджера в Лиме.
 
В матче за титул украинец в дуэте с Коллином Альтамарино из США противостояли испанской паре Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья.

Испанцам понадобилось два сета для победы в турнире.

Lima Challenger Copa Claro 2020 (Лима, Перу). Финал.

Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья (Испания) - Коллин Альтамарино / Виталий Сачко (США / Украина) - 6:3, 6:4

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Источник — Sport.ua

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