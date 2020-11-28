Сачко / Альтамарино – Сервантес / Баталья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко сыграет финальный матч парного разряда в рамках грунтового челленджера в Лиме.
В матче за титул украинец в дуэте с Коллином Альтамарино из США сразится против испанской пары Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья.
Ориентировочное начало встречи в 22:50 по Киеву после полуфинала одиночного разряда Барриос Вера – Галан Риверос.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.