Сачко / Альтамарино – Сервантес / Баталья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко сыграет финальный матч парного разряда в рамках грунтового челленджера в Лиме.



В матче за титул украинец в дуэте с Коллином Альтамарино из США сразится против испанской пары Иньиго Сервантес / Ориоль Рока Баталья.



Ориентировочное начало встречи в 22:50 по Киеву после полуфинала одиночного разряда Барриос Вера – Галан Риверос.

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