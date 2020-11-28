ФОТО. Стаховський про Голодомор: «Глум катів ми будемо пам’ятати вічно»

Український тенісист Сергій Стаховський на своїй сторінці Instagram згадав про жертви Голодомору 1932-33 років.
Сьогодні 87-ма річниця трагедії. З 1993 року в Україні на державному рівні вшановують пам'ять невинних жертв Голодоморів.
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Источник — Sport.ua
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Якщо ми розумітимемо, що кремль цілеспрямовано знищував українське селянство, як основу всього українського, та сприйматимемо рф як ворога, то такого, дійсно, ніколи не повториться!!!
Якщо ми розумітимемо, що кремль цілеспрямовано знищував українське селянство, як основу всього українського, та сприйматимемо рф як ворога, то такого, дійсно, ніколи не повториться!!!
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