ФОТО. Стаховський про Голодомор: «Глум катів ми будемо пам’ятати вічно»

Український тенісист вшанував пам'ять жертв Голодомору

  • 28.11.2020 20:29
  • 512 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Стаховський про Голодомор: «Глум катів ми будемо пам’ятати вічно»
© instagram.com

Український тенісист Сергій Стаховський на своїй сторінці Instagram згадав про жертви Голодомору 1932-33 років.

Сьогодні 87-ма річниця трагедії. З 1993 року в Україні на державному рівні вшановують пам'ять невинних жертв Голодоморів.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 28.11.2020 20:48
    +3
    Вова Чертрогатый, 28.11.2020 20:34
    Надо в первую очередь думать над тем как сделать так, чтобы такое больше в Украине никогда не повторилось
    Это во вторую очередь. Без прошлого нет будущего
    Ссылка
    Petro_ua
    online
      Petro_ua, 28.11.2020 20:46
    +3
    У першу чергу потрібно думати про причини цієї трагедії та не забувати хто це робив і з якою метою?
    Якщо ми розумітимемо, що кремль цілеспрямовано знищував українське селянство, як основу всього українського, та сприйматимемо рф як ворога, то такого, дійсно, ніколи не повториться!!!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 28.11.2020 20:34
    0
    Надо в первую очередь думать над тем как сделать так, чтобы такое больше в Украине никогда не повторилось
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 28.11.2020 20:48
    +3
    Вова Чертрогатый, 28.11.2020 20:34
    Надо в первую очередь думать над тем как сделать так, чтобы такое больше в Украине никогда не повторилось
    Это во вторую очередь. Без прошлого нет будущего
    Ссылка
    Petro_ua
    online
      Petro_ua, 28.11.2020 20:46
    +3
    У першу чергу потрібно думати про причини цієї трагедії та не забувати хто це робив і з якою метою?
    Якщо ми розумітимемо, що кремль цілеспрямовано знищував українське селянство, як основу всього українського, та сприйматимемо рф як ворога, то такого, дійсно, ніколи не повториться!!!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 28.11.2020 20:34
    0
    Надо в первую очередь думать над тем как сделать так, чтобы такое больше в Украине никогда не повторилось
    Ссылка
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