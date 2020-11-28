Вадим Урсу стал чемпионом турнира ITF в Братиславе в парном разряде

Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом 15-тысячника ITF в Братиславе в парном разряде.
В дуэте с россиянином Артемом Дубривным украинец переиграл в финале обладателей wild card Лукаша Паловича и Лукаша Покорны из Словакии - 6:2, 6:0.
Отметим, что для украинца данный титул стал пятым за время выступлений на турнирах ITF и первым с ноября 2018 года. В одиночном разряде Вадим успешно сыграл в квалификации и дошёл до четвертьфинала, проиграв соотечественнику Данилу Калениченко, который сегодня уступил в полуфинале.
Источник — Большой теннис Украины
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