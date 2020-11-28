Вадим Урсу стал чемпионом турнира ITF в Братиславе в парном разряде

Украинец впервые за два года завоевал титул

  • 28.11.2020 15:37
  • 83 просмотра
  • 0 комментариев
Вадим Урсу стал чемпионом турнира ITF в Братиславе в парном разряде
© Dušan Barbuš. Вадим Урсу (в красной футболке)

Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом 15-тысячника ITF в Братиславе в парном разряде.
 
В дуэте с россиянином Артемом Дубривным украинец переиграл в финале обладателей wild card Лукаша Паловича и Лукаша Покорны из Словакии - 6:2, 6:0. 
 
Отметим, что для украинца данный титул стал пятым за время выступлений на турнирах ITF и первым с ноября 2018 года. В одиночном разряде Вадим успешно сыграл в квалификации и дошёл до четвертьфинала, проиграв соотечественнику Данилу Калениченко, который сегодня уступил в полуфинале.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности