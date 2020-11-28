Виталий Сачко – Тьяго Агустин Тиранте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжит борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Лиме.



В 1/2 финала украинец, который преодолел квалификацию, сразится против еще одного квалифаера Тьяго Агустина Тиранте (№539 ATP).



Время начала матча – 18:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В матче за титул победитель встречи сразится против чилийца Марсело Томаса Барриоса Веры (№277 ATP) или колумбийца Даниэля Элаи Галана Ривероса (№129 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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