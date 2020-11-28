Виталий Сачко – Тьяго Агустин Тиранте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Лиме

  • 28.11.2020 13:12
  • 304 просмотра
  • 0 комментариев
Виталий Сачко – Тьяго Агустин Тиранте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

В субботу, 28 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжит борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Лиме.
 
В 1/2 финала украинец, который преодолел квалификацию, сразится против еще одного квалифаера Тьяго Агустина Тиранте (№539 ATP).
 
Время начала матча –  18:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
В матче за титул победитель встречи сразится против чилийца Марсело Томаса Барриоса Веры (№277 ATP) или колумбийца Даниэля Элаи Галана Ривероса (№129 ATP). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности