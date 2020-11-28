ВИДЕО. Работа кипит. Марта Костюк показала свои тренировки

Украинская теннисистка Марта Костюк показала, как во время межсезонья усиленно работает в тренажерном зале.
Напомним, в декабре 18-летняя украинка заявлена в основную сетку 100-тысячника ITF в Дубае.
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Источник — Instagram
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