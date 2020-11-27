Виталий Сачко – Алехандро Табило. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 27 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжит борьбу в основной сетке грунтового челленждера в Лиме.



В 1/4 финала украинец, который преодолел квалификацию, сразится против чилийца Алехандро Табило (№175 ATP).



Ориентировочное время начала матча в 19:20 по Киеву после встречи Марсело Томас Барриос Вера – Вит Коприва.



Ранее теннисисты не играли между собой.



В следующем раунде победитель сразится против аргентинца Франциско Черундоло (№162 ATP) или его соотечественника Тьяго Августина Тиранте (№539 ATP).

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