Виталий Сачко – Алехандро Табило. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 27 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжит борьбу в основной сетке грунтового челленждера в Лиме.
В 1/4 финала украинец, который преодолел квалификацию, сразится против чилийца Алехандро Табило (№175 ATP).
Ориентировочное время начала матча в 19:20 по Киеву после встречи Марсело Томас Барриос Вера – Вит Коприва.
Ранее теннисисты не играли между собой.
В следующем раунде победитель сразится против аргентинца Франциско Черундоло (№162 ATP) или его соотечественника Тьяго Августина Тиранте (№539 ATP).
Источник — Sport.ua
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