Виталий Сачко – Хуан Мануэль Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 25 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжит борьбу в основной сетке челленждера в Лиме.
Во втором круге украинец, который преодолел квалификацию, сразится против аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
Матч начался в 17:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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