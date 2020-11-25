Виталий Сачко – Хуан Мануэль Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Лиме

  • 25.11.2020 17:15
  • 390 просмотров
  • 1 комментарий
Виталий Сачко – Хуан Мануэль Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Виталий Сачко

В среду, 25 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) продолжит борьбу в основной сетке челленждера в Лиме.

Во втором круге украинец, который преодолел квалификацию, сразится против аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
 
Матч начался в 17:10 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olya403
      olya403, 25.11.2020 18:01
    0
    ну нарешті! аж з 5-го сетболу взяв перший сет
    Ссылка
    olya403
      olya403, 25.11.2020 18:01
    0
    ну нарешті! аж з 5-го сетболу взяв перший сет
    Ссылка
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