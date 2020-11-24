ФОТО. Красивая пара. Монфис показал снимок со Свитолиной

34-летний французский теннисист Гаэль Монфис поделился фото со своей девушкой, 26-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
«Удивительно», — прокомментировал снимок Монфис.
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Источник — Instagram
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А с девушкой...
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