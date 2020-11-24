ФОТО. Красивая пара. Монфис показал снимок со Свитолиной

Французский теннисист считает кадр «удивительным»

  • 24.11.2020 13:18
  • 1538 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Красивая пара. Монфис показал снимок со Свитолиной
© Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

34-летний французский теннисист Гаэль Монфис поделился фото со своей девушкой, 26-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Удивительно», — прокомментировал снимок Монфис.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    gvs58
      gvs58, 24.11.2020 14:07
    +1
    А дійсно гарна... Молодці!!!
    Ссылка
    kli4ko_v_o4ko.
      kli4ko_v_o4ko., 24.11.2020 13:50
    +1
    ihor7003, 24.11.2020 13:45
    Было бы круто если б вместо Монфиса на фото был Владимир Кличко!!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.11.2020 13:47
    0
    вони ще роазом?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.11.2020 13:45
    -2
    Было бы круто если б вместо Монфиса на фото был Владимир Кличко!!!
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 24.11.2020 13:40
    -4
    Если бы с женой, тогда молодцы.
    А с девушкой...
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.11.2020 13:36
    -4
    На любителя
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    UZminaj
    online
      UZminaj, 24.11.2020 13:36
    -2
    Його на фото і не видно
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    doctor2009
    online
      doctor2009, 24.11.2020 13:34
    -2
    Яка гидота
    Ссылка
    doctor2009
    online
      doctor2009, 24.11.2020 13:33
    -1
    Тьфу
    Ссылка
    doctor2009
    online
      doctor2009, 24.11.2020 13:33
    -2
    Тьфу
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.11.2020 14:07
    +1
    А дійсно гарна... Молодці!!!
    Ссылка
    kli4ko_v_o4ko.
      kli4ko_v_o4ko., 24.11.2020 13:50
    +1
    ihor7003, 24.11.2020 13:45
    Было бы круто если б вместо Монфиса на фото был Владимир Кличко!!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 24.11.2020 13:47
    0
    вони ще роазом?
    Ссылка
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