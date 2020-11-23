Катерина Лазаренко выиграла дебютный юниорский титул ITF

Украинка Катерина Лазаренко стала чемпионкой юниорских соревнований ITF в Египте.
В финальном матче турнира четвертой категории представительница Украины оказалась сильнее местной теннисистки Жермине Шериф, посеянной под вторым номером - 6:1, 6:0. На пути к титулу Лазаренко не проиграла ни одного сета.
Для 16-летней днепрянки это был восьмой турнир ITF World Tennis Tour Juniors, на котором она впервые сыграла в финале и завоевала трофей чемпионки.
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Источник — Большой теннис Украины
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