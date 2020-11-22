ФОТО. В Раю. Завацкая отдыхает на Мальдивских островах

Украинская теннисистка довольна своим отпуском

  • 22.11.2020 15:51
  • 993 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. В Раю. Завацкая отдыхает на Мальдивских островах
© Instagram. Катарина Завацкая

20-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проводит отпуск перед стартом нового сезона на Мальдивских островах.

«В Раю», — лаконично прокомментировала Катарина свежие фото с берега океана.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Nikas
      Nikas, 22.11.2020 16:40
    0
    Barcoman_007, 22.11.2020 16:37
    Яке має відношення відпочинок до актуальних новин тенісу, результатів? Кому це лайно цікаве?
    Всем кроме тебя, потому что Катя просто красивая девушка
    Ссылка
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 22.11.2020 16:37
    -1
    Яке має відношення відпочинок до актуальних новин тенісу, результатів? Кому це лайно цікаве?
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 22.11.2020 16:40
    0
    Barcoman_007, 22.11.2020 16:37
    Яке має відношення відпочинок до актуальних новин тенісу, результатів? Кому це лайно цікаве?
    Всем кроме тебя, потому что Катя просто красивая девушка
    Ссылка
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