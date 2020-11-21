ВИДЕО. Как Надаль расставляет бутылочки во время паузы в игре

В Твиттере ATP опубликовано забавная нарезка видеофрагментов, как Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, особым образом расставляет бутылочки во время игры.
ВИДЕО. Испанский теннисист явно верит в приметы.
Rafa & his water bottles are iconic 😅@RafaelNadal #NittoATPFinals pic.twitter.com/FIz5WDlcLK— ATP Tour (@atptour) November 19, 2020
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Источник — ATP Tour
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