Ортизеи. Марченко с матчболов проиграл поединок 1/4 финала

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) завершил выступления на челленджере в Ортизеи (Италия).
В 1/4 финала украинец проиграл Александру Мюллеру из Франции (№214 ATP).
Ортизеи. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Александр Мюллер (Франция) – 7:6(5), 6:7(6), 5:7
Отметим, что во втором сете Марченко имел три матчбола, но реализовать их не смог.
В полуфинале Мюллер сыграет против Юлиана Ленца из Германии (№256 ATP) или Антуана Оанга из Франции (№126 ATP), посеянного под пятым номером.
Источник — Sport.ua
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