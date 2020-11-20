Ортизеи. Марченко с матчболов проиграл поединок 1/4 финала

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) завершил выступления на челленджере в Ортизеи (Италия).



В 1/4 финала украинец проиграл Александру Мюллеру из Франции (№214 ATP).



Ортизеи. 1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Александр Мюллер (Франция) – 7:6(5), 6:7(6), 5:7



Отметим, что во втором сете Марченко имел три матчбола, но реализовать их не смог.



В полуфинале Мюллер сыграет против Юлиана Ленца из Германии (№256 ATP) или Антуана Оанга из Франции (№126 ATP), посеянного под пятым номером.