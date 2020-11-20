Ортизеи. Марченко с матчболов проиграл поединок 1/4 финала

Украинец не смог выйти в полуфинал челленджера в Италии

  • 20.11.2020 14:58
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Ортизеи. Марченко с матчболов проиграл поединок 1/4 финала
© БТУ. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) завершил выступления на челленджере в Ортизеи (Италия).
 
В 1/4 финала украинец проиграл Александру Мюллеру из Франции (№214 ATP).
 
Ортизеи. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Александр Мюллер (Франция) – 7:6(5), 6:7(6), 5:7
 
Отметим, что во втором сете Марченко имел три матчбола, но реализовать их не смог.
 
В полуфинале Мюллер сыграет против Юлиана Ленца из Германии (№256 ATP) или Антуана Оанга из Франции (№126 ATP), посеянного под пятым номером.

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Источник — Sport.ua

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