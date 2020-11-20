ФОТО. Мальдивы похитили сердце. Завацкая отдыхает на берегу океана

20-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая отдыхает перед новым сезоном на Мальдивских островах.
«Мальдивы, вы похитили мое сердце. Для такого вида не нужны никакие фильтры», — прокомментировала Катарина свежие фото с берега океана.
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Источник — Instagram
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