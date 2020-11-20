Илья Марченко – Александр Мюллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на челленджере в Ортизеи

  • 20.11.2020 10:20
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Илья Марченко – Александр Мюллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Илья Марченко

В пятницу, 20 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет еще один матч на челленджере в Ортизеи (Италия).
 
В 1/4 финала украинец сразится с Александром Мюллером из Франции (№214 ATP).
 
Матч начнется в 12:00 по Киеву
 
Ранее теннисисты не встречались.
 
Победитель встречи в полуфинале сыграет против Юлиана Ленца из Германии (№256 ATP) или Антуана Оанга из Франции (№126 ATP), посеянного под пятым номером.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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