Илья Марченко – Александр Мюллер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 20 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет еще один матч на челленджере в Ортизеи (Италия).



В 1/4 финала украинец сразится с Александром Мюллером из Франции (№214 ATP).



Матч начнется в 12:00 по Киеву.



Ранее теннисисты не встречались.



Победитель встречи в полуфинале сыграет против Юлиана Ленца из Германии (№256 ATP) или Антуана Оанга из Франции (№126 ATP), посеянного под пятым номером.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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