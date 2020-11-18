ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

В четверг, 19 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
16:00. Тим - Рублев 1,64 - 2,45
22:00. Надаль - Циципас 1,44 - 3,15
ММА
22:00. Рофеон Стотс – Кит Ли 1,34 - 3,45
22:00. Джереми Кеннеди – Мэтт Бассетт 1,24 - 4,15
22:00. Кевин Фергюсон – Кахим Мюррей 1,34 - 3,15
Виталий Петровский, Sport.ua
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