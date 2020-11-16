Илья Марченко – Себастьян Офнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на челленджере в Италии

  • 16.11.2020 11:51
  • 166 просмотров
  • 1 комментарий
Илья Марченко – Себастьян Офнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Илья Марченко

В понедельник, 16 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет матч первого круга на челленджере в Ортизеи (Италия).

В первом круге украинец сразится с Себастьяном Офнером из Австриии (№158 ATP).

Матч начался в 11:40 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.11.2020 12:48
    0
    Переконливо!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 16.11.2020 12:48
    0
    Переконливо!
    Ссылка
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