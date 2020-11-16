Илья Марченко – Себастьян Офнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 16 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет матч первого круга на челленджере в Ортизеи (Италия).
В первом круге украинец сразится с Себастьяном Офнером из Австриии (№158 ATP).
Матч начался в 11:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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