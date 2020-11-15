ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
16:00 Джокович - Шварцман 1,14 - 6,05
ФУТБОЛ
15:00. Малави - Буркина-Фасо 3,24 - 3,05 - 2,19
15:00. Зимбабве - Алжир 5,14 - 3,65 - 1,65
18:00. Гамбия - Габон 2,65 - 2,95 - 2,71
18:00. Мозамбик - Камерун 3,95 - 3,30 - 1,95
18:00. Ботсвана - Замбия 3,05 - 3,10 - 2,25
Виталий Петровский, Sport.ua
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