Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Линце

  • 15.11.2020 16:05
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Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элиза Мертенс

В воскресенье, 15 ноября, состоится финальный матч на турнире WTA международной серии в Линце. 
 
Первый номер посева Арина Соболенко из Беларуси сразится за титул против бельгийки Элизы Мертенс.
 
Встреча начнется в 16:10 по Киеву.
 
Ранее Арина и Элиза встречались пять раз, счет 3:2 в пользу представительницы Беларуси.

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Источник — Sport.ua

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