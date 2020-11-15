Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15 ноября, состоится финальный матч на турнире WTA международной серии в Линце.



Первый номер посева Арина Соболенко из Беларуси сразится за титул против бельгийки Элизы Мертенс.



Встреча начнется в 16:10 по Киеву.



Ранее Арина и Элиза встречались пять раз, счет 3:2 в пользу представительницы Беларуси.