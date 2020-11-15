Арина Соболенко – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 15 ноября, состоится финальный матч на турнире WTA международной серии в Линце.
Первый номер посева Арина Соболенко из Беларуси сразится за титул против бельгийки Элизы Мертенс.
Встреча начнется в 16:10 по Киеву.
Ранее Арина и Элиза встречались пять раз, счет 3:2 в пользу представительницы Беларуси.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.