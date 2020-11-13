Линц. Определились все участницы 1/4 финала

В среду и четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA международной серии в Линце.
По итогам двух игровых дней определились все участницы 1/4 финала.
Линц. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Осеан Доден [Q]
Барбора Крейчикова – Александра Саснович
Нижняя часть сетки
Надя Подороска [6] – Екатерина Александрова [4]
Вероника Кудерметова [5] – Элиза Мертенс [2]
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Источник — Sport.ua
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