ФОТО. Свитолина отправилась в горы

Украинская теннисистка отдыхает перед новым сезоном

  • 12.11.2020 17:37
  • 765 просмотров
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ФОТО. Свитолина отправилась в горы
© Instagram. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина набирается сил перед новым сезоном в горах.

«Такой красивый поход.

P.S. Я определенно заслужила выпить после этого», — написала Свитолина, комментируя свежие фото.

Свитолина завершила сезон на пятом месте в мировом рейтинге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Such a beautiful hike 😍 P.S. I definitely deserve a drink after this 🍷🧀 😁💃🏼

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

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