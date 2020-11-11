Сергей Стаховский – Роман Сафиуллин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 1й ноября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) проведет второй матч на челленджере в Братиславе.
Соперником украинца станет Роман Сафиуллин из России (№180 ATP).
Начало матча в 17:00.
Победитель матча в следующем раунде сразится против Максимилиана Мартерера из Германии (№242 ATP).
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Источник — Sport.ua
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