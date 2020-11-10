Стаховский стартовал с победы на челленджере в Братиславе

Украинский теннисист обыграл Лукаша Лацко из Словакии

  • 10.11.2020 20:28
  • 243 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский стартовал с победы на челленджере в Братиславе
© ATP. Сергей Стаховский

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) победно стартовал на челленджере в Братиславе.
 
В первом раунде Стаховский обыграл Лукаша Лацко из Словакии (№192 ATP).
 
Братислава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Лукаш Лацко (Словакия) – 7:5, 7:6(6)

Отметим, что Сергей во второй раз в карьере обыграл Лацко, обе победы состоялись в Братиславе.
 
В следующем раунде Стаховский сразится против Романа Сафиуллина из России (№180 ATP).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 10.11.2020 20:31
    +4
    Вкінці стався курйозний момент, тай брайку суддя приху..в, відав очко супернику, хоча бокові крикнули аут, впринципі внього є таке право, але це зазвичай робиться, коли суддя злазить і особисто підходить до точки, тому прийшлось Стаху стати рогом, молодець, є ще характер, тим паче програючи 2-5 на тай брейку рідко кому вдається виграти 7-5. Молодець. Єдиний хто порадував, хоча я думав все буде навпаки, програє Стах, а всі остальні виграють. буває ж таке.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
      Viktor Savchuk, 10.11.2020 20:31
    +4
    Вкінці стався курйозний момент, тай брайку суддя приху..в, відав очко супернику, хоча бокові крикнули аут, впринципі внього є таке право, але це зазвичай робиться, коли суддя злазить і особисто підходить до точки, тому прийшлось Стаху стати рогом, молодець, є ще характер, тим паче програючи 2-5 на тай брейку рідко кому вдається виграти 7-5. Молодець. Єдиний хто порадував, хоча я думав все буде навпаки, програє Стах, а всі остальні виграють. буває ж таке.
    Ссылка
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