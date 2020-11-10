Стаховский стартовал с победы на челленджере в Братиславе

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) победно стартовал на челленджере в Братиславе.



В первом раунде Стаховский обыграл Лукаша Лацко из Словакии (№192 ATP).



Братислава. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Лукаш Лацко (Словакия) – 7:5, 7:6(6)

Отметим, что Сергей во второй раз в карьере обыграл Лацко, обе победы состоялись в Братиславе.



В следующем раунде Стаховский сразится против Романа Сафиуллина из России (№180 ATP).