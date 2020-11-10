Стаховский стартовал с победы на челленджере в Братиславе

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) победно стартовал на челленджере в Братиславе.
В первом раунде Стаховский обыграл Лукаша Лацко из Словакии (№192 ATP).
Братислава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Лукаш Лацко (Словакия) – 7:5, 7:6(6)
Отметим, что Сергей во второй раз в карьере обыграл Лацко, обе победы состоялись в Братиславе.
В следующем раунде Стаховский сразится против Романа Сафиуллина из России (№180 ATP).
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Источник — Sport.ua
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