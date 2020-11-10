Сергей Стаховский – Лукаш Лацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 10 ноября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) стартует на челленджере в Братиславе.
В первом раунде Стаховский сыграет против Лукаша Лацко из Словакии (№192 ATP).
Матч начался в 18:45 по Киеву.
Ранее теннисисты пять раз играли между собой, украинец выиграл один матч. Любопытно, что единственная победа Стаховского в очных матчах состоялась именно в Братиславе в 2016-м году.
Победитель матча в следующем раунде сразится против Романа Сафиуллина из России (№180 ATP).
Источник — Sport.ua
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