Сергей Стаховский – Лукаш Лацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 10 ноября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) стартует на челленджере в Братиславе.



В первом раунде Стаховский сыграет против Лукаша Лацко из Словакии (№192 ATP).



Матч начался в 18:45 по Киеву.

Ранее теннисисты пять раз играли между собой, украинец выиграл один матч. Любопытно, что единственная победа Стаховского в очных матчах состоялась именно в Братиславе в 2016-м году.

Победитель матча в следующем раунде сразится против Романа Сафиуллина из России (№180 ATP).