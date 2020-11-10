Марта Костюк – Вера Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 10 ноября, третья ракетка Украины Марта Костюк (№98 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.



В стартовом матче 18-летняя украинка сразится против экс-второй ракетки мира Веры Звонаревой из России (№173 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.



Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Кырстя – Грабер. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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