ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
13:00. Рус - Зиданшек 1,54 - 2,55
14:30. Джорджи - Соррибес Тормо 2,14 - 1,75
16:30. Звонарева - Костюк 2,25 - 1,75
18:30. Сабаленко - Паолини 1,15 - 7,25
12:00. Симон - Мартин 1,14 - 5,25
13:20. Фучович - Зиннер 2,54 - 1,55
18:00. Шаповалов - Албот 1,14 - 5,95
19:20. Поспишил - Штруфф 2,14 - 1,65
Виталий Петровский, Sport.ua
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