Илья Марченко – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Софии

  • 09.11.2020 11:25
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Илья Марченко – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Илья Марченко

В понедельник, 9 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет матч первого круга на турнире ATP Tour 250 в Софии.
 
В стартовом матче основной сетки 33-летний Марченко в статусе лаки-лузера сразится против Вашека Поспишила из Канады (№74 ATP). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после парного матча. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Ранее теннисисты играли трижды, Марченко выиграл один раз.

Во втором круге победитель встречи сразится против четвертого сеяного Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

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Источник — Sport.ua

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