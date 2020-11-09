Илья Марченко – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 9 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет матч первого круга на турнире ATP Tour 250 в Софии.
В стартовом матче основной сетки 33-летний Марченко в статусе лаки-лузера сразится против Вашека Поспишила из Канады (№74 ATP). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после парного матча. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли трижды, Марченко выиграл один раз.
Во втором круге победитель встречи сразится против четвертого сеяного Яна-Леннарда Штруффа из Германии.
Источник — Sport.ua
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