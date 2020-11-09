Катарина Завацкая – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 9 ноября, украинка Катарина Завацкая (№117 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
Катарина в статусе лаки-лузера сразится против россиянки Варвары Грачевой (№95 WTA).
Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча встретится с Катериной Синяковой (№64 WTA) или Екатериной Александровой (№33 WTA).
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Источник — Sport.ua
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