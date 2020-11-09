Катарина Завацкая – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Линце

  • 09.11.2020 10:45
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катарина Завацкая

В понедельник, 9 ноября, украинка Катарина Завацкая (№117 WTA) сыграет матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
 
Катарина в статусе лаки-лузера сразится против россиянки Варвары Грачевой (№95 WTA).
 
Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:30 по Киеву.

 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница матча встретится с Катериной Синяковой (№64 WTA) или Екатериной Александровой (№33 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 11:19
    0
    После того как вчера Ангелина возила Катю клювом по корту продолжать выступление кажется бессмысленным. Мазохизм?
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.11.2020 11:19
    0
    После того как вчера Ангелина возила Катю клювом по корту продолжать выступление кажется бессмысленным. Мазохизм?
    Ссылка
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