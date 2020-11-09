Рейтинг WTA. Бондаренко и Снигур улучшили позиции

На минувшей неделе турниров WTA не было, поэтому особых изменений в мировой классификации не случилось.



Самый большой женский турнир, 100-тысячник ITF, состоялся в Чарльстоне. Его выиграла Майар Шериф из Египта, которая поднялась на 132-е место в рейтинге (+32).



В первой сотне минимальные изменения состоялись ближе к концу, в топ-10 все стабильно.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Катерина Бондаренко и Дарья Снигур поднялись на несколько позиций, у остальных изменения более скромные.



Украинки в рейтинге WTA