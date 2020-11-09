Рейтинг WTA. Бондаренко и Снигур улучшили позиции

В топ-10 изменений нет

  • 09.11.2020 09:30
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Рейтинг WTA. Бондаренко и Снигур улучшили позиции
© WTA. Катерина Бондаренко

На минувшей неделе турниров WTA не было, поэтому особых изменений в мировой классификации не случилось.
 
Самый большой женский турнир, 100-тысячник ITF, состоялся в Чарльстоне. Его выиграла Майар Шериф из Египта, которая поднялась на 132-е место в рейтинге (+32). 
 
В первой сотне минимальные изменения состоялись ближе к концу, в топ-10 все стабильно.
 
Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Катерина Бондаренко и Дарья Снигур поднялись на несколько позиций, у остальных изменения более скромные. 
 
Украинки в рейтинге WTA

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Источник — Sport.ua

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