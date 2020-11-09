Рейтинг WTA. Бондаренко и Снигур улучшили позиции

На минувшей неделе турниров WTA не было, поэтому особых изменений в мировой классификации не случилось.
Самый большой женский турнир, 100-тысячник ITF, состоялся в Чарльстоне. Его выиграла Майар Шериф из Египта, которая поднялась на 132-е место в рейтинге (+32).
В первой сотне минимальные изменения состоялись ближе к концу, в топ-10 все стабильно.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Катерина Бондаренко и Дарья Снигур поднялись на несколько позиций, у остальных изменения более скромные.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.