ФОТО. Готовлюсь к матчу. Марченко тонко потроллил Дзюбу

Украинский теннисист Илья Марченко спародировал российского футболиста Артема Дзюбу, который оказался в центре интимного скандала.
«Готовлюсь к матчу», – написал Илья под публикацией.
Напомним, вчера в сети появился ролик, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением.
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Источник — Instagram
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Дрочишь на Дзюбу или вместе с ним?
Дрочишь на Дзюбу или вместе с ним?
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