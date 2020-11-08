ФОТО. Готовлюсь к матчу. Марченко тонко потроллил Дзюбу

Украинский теннисист спародировал российского футболиста, который попал в интимный скандал

  • 08.11.2020 23:55
  • 1524 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Готовлюсь к матчу. Марченко тонко потроллил Дзюбу
© screenshot

Украинский теннисист Илья Марченко спародировал российского футболиста Артема Дзюбу, который оказался в центре интимного скандала.
 
«Готовлюсь к матчу», – написал Илья под публикацией.
 
Напомним, вчера в сети появился ролик, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 09.11.2020 00:45
    +1
    umnuy2, 09.11.2020 00:41
    а Дзюба знает о существовании этого клоуна?
    Скажу тебе больше, никто не знает про такое недоразумение, как ты!
    Дрочишь на Дзюбу или вместе с ним?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.11.2020 00:41
    -4
    а Дзюба знает о существовании этого клоуна?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.11.2020 00:45
    +1
    umnuy2, 09.11.2020 00:41
    а Дзюба знает о существовании этого клоуна?
    Скажу тебе больше, никто не знает про такое недоразумение, как ты!
    Дрочишь на Дзюбу или вместе с ним?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности