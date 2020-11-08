ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
15:00. Соснович - Пера 1,54 - 2,35
16:30. Синякова - Александрова 2,75 - 1,45
18:30. Ястремская - Миннен 1,25 - 3,95
12:00. Травалья - Басилашвили 1,34 - 3,25
18:00. Карузо - Кузман 1,34 - 3,65
19:30. Чилич - Форестейк 1,19 - 4,95
Виталий Петровский, Sport.ua
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