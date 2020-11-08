Александр Зверев – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 8 ноября, состоится финал Мастерса в Париже.
В поединке за титул сразятся немец Александр Зверев (№7 ATP) и Даниил Медведев из России (№5 ATP).
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее Зверев и Медведев играли между собой шесть раз, на счету представителя Германии 5 побед.
Для Зверева это будет седьмой финал Мастерсов (3 победы), для Медведева – четвертый (2 победы). Оба впервые в карьеры сразятся за титул в Париже.
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Источник — Sport.ua
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