Илья Марченко – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 8 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет финальный матч квалификации на турнире ATP Tour 250 в Софии.
За путевку в основную сетку 33-летний Марченко сразится против первого номера посева 35-летнего француза Жиля Симона (№59 ATP). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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