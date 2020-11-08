Илья Марченко – Жиль Симон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 8 ноября, украинский теннисист Илья Марченко (№216 ATP) проведет финальный матч квалификации на турнире ATP Tour 250 в Софии.



За путевку в основную сетку 33-летний Марченко сразится против первого номера посева 35-летнего француза Жиля Симона (№59 ATP). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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