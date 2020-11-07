Минус Надаль. Определилась пара финалистов на Мастерсе в Париже

В субботу, 7 ноября, на Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/2 финала.
В первом матче третий сеяный Даниил Медведев из России в двух сетах переиграла канадца Милоша Раонича.
Во втором матче игрового дня встречались Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Победил теннисист из Германии.
Париж. 1/2 финала
Рафаэль Надаль [1] – Александр Зверев [4] – 4:6, 5:7
Даниил Медведев [3] – Милош Раонич [10] – 6:4, 7:6(4)
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Источник — Sport.ua
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