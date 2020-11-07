Минус Надаль. Определилась пара финалистов на Мастерсе в Париже

Испанец остановился в полуфинале

  • 07.11.2020 19:32
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  • 1 комментарий
Минус Надаль. Определилась пара финалистов на Мастерсе в Париже
© ATP. Александр Зверев

В субботу, 7 ноября, на Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/2 финала. 
 
В первом матче третий сеяный Даниил Медведев из России в двух сетах переиграла канадца Милоша Раонича. 
 
Во втором матче игрового дня встречались Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Победил теннисист из Германии.

Париж. 1/2 финала

 Рафаэль Надаль [1] –  Александр Зверев [4] – 4:6, 5:7
 Даниил Медведев [3] –  Милош Раонич [10] – 6:4, 7:6(4)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.11.2020 19:35
    -1
    Взагалі-то Рафа і до півфіналу не повинен тут був доходити за грою. Чи пойде він на Підсумковий?
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